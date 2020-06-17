Цена 95-го бензина на бирже побила исторический максимум

Цена АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) побила исторический максимум.

По итогам торгов 17 июня стоимость этой марки топлива выросла до 56,7 тыс. рублей за тонну, сообщает «Интерфакс».

Последний рекорд был установлен в 2018 году. Тогда тонну топлива продавали за 56,3 тыс. рублей.

Эксперты объясняют рост цены дефицитом этого топлива. Он возник из-за медленного восстановления объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок и растущего на него спроса.

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