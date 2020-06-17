Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР из-за притеснение уйгуров

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Patrick Semansky/AP

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает введение санкций в отношении китайских чиновников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким законом стал проект о защите прав уйгуров в Китае.

Согласно документу, ограничительные меры будут введены в случае притеснение уйгуров, а также других мусульман в Синьцзян-Уйгурском китайском автономном районе.

Месяц назад обе палаты конгресса США одобрили данный законопроект. С критикой действий Китая по отношению к мусульманскому населению выступают и другие западные страны, а также гуманитарные организации.

В Китае есть Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), населенный одним из самых многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным китайских властей, в Синьцзяне действуют группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители ООН сообщили, что в их распоряжение поступили данные о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы противозаконно содержатся до 1 млн уйгуров.

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