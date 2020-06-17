Из Букваря…Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

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В этой статье представлена информация о том, какие результаты я получила при анализе таких учебников как:

1. Букварь 1 класс 1959

2. Букварь 1 класс 19623. Азбука 1 класс 1983

4. Азбука 1 класс 2011 программа ФГОС

Анализ сделан исключительно на основе моих наблюдений, согласно мировоззрению нашей семьи.

Букварь 1 класс за 1959 и 1962 года

Эти учебники похожи, есть небольшие изменения при изучении последовательности букв. Все остальное неизменно. Итак:

1. Первое, что меня поразило, нет картинок с животными, выполняющими функции людей. Только люди, очень часто это школьники. Люди изображены так же, как и мы, нет никаких людей с неестественным лицом, телом и т.д. В картинках соблюдены все пропорции человека. Вывод: ребенок, глядя на такие картинки, себя с ними ассоциирует.

2. Все картинки изображены гармонично, все естественно и красиво. Если это человек, одежда, природа, то они как настоящие. Соблюдена естественная цветовая гамма, естественные пропорции. Ученик воспринимает всю гармонию.3. Женщины выполняют женские обязанности, мужчины — мужские. Все это позволяет ребенку правильно проявлять себя в дальнейшей жизни, что позволяет ему избегать стрессов.

4. Нет ни одной картинки, где бы дети хулиганили. Нет картин — нет и восприятия таких форм поведения.

5. Очень много картин, где происходит взаимодействие детей и взрослых с природой.

6. Очень много картин, где дети учатся, помогают старшим и младшим, ведут здоровый образ жизни, трудятся.

7. Нет глупых картин (например, как в Азбуке по программе ФГОС «баран бьет в барабан»). Все картины серьезные, т.е. ребенок не глупеет, а наоборот становиться взрослее.

8. На всех картинках дети и взрослые счастливые.

9. Присутствует в этих учебниках каллиграфия: правильное и гармоничное написание букв, слов, предложений. Образцы помогают лучше запомнить.

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Итог:

Идеология этих учебников направлена на ЗОЖ, прививает любовь к учебе, к труду, к природе, к взаимопомощи. Сами книги гармоничные, с естественными рисунками, что позволяет ребенку без стресса воспринимать информацию, в подсознание уходит информация о гармонии. Вся информация, которая в книгах, она естественным и только положительным образом влияет на формирование мировоззрения ребенка.

Азбука 1 класс 1983 год

1. Стали появляться картинки с животными, выполняющими функции людей. Причем есть картинки, где вместо учеников в школах учатся животные, т.е. произошла замена на уровне образов…

2. Картинки гармоничные, люди изображены естественно в естественных одеждах. Нет хулиганства. Цветовая гамма естественная.

3. Мало картин, где женщины и мужчины выполняли бы свои обязанности.

4. Нет картин, где дети бы хулиганили.

5. Меньше стало картин, где дети и взрослые взаимодействуют с природой.

6. Частично картинки, где показана учеба, труд, взаимопомощь, ЗОЖ, заменяются животными вместо людей.

7. Нет глупых картин.

8. На всех картинках взрослые, дети и животные счастливые.

9. Убрали каллиграфическое написание и оставили просто образ прописной буквы, без прописи. Нет ни одного слова или предложения с письменными буквами.

Итог:

Цель учебника направлена на ЗОЖ, труд, взаимопомощь, любовь к природе, к труду, но уже в меньшей степени, и стали заменяться образы с людей на животных. Происходит подмена понятий. Ребенок видит, понимает, что да, так надо себя вести, но в подсознание уходит другая информация: да надо, но это не я (ведь образ животного, а не человека). Картинки гармоничные, приятно воспринимаются глазом, мозгом. Исчезла полностью каллиграфия.

Азбука 1 класс 2011 год (программа ФГОС)

Можно сказать одним словом – этот учебник не пригоден. А теперь подробней:

1. Учебник не яркий, не гармоничный, неестественные тела, лица взрослых, детей. Не увидела ни одной картинки с естественными пропорциями. Цвета, особенно в одежде, непонятные, нарушающие гармонию восприятия. Учебник вообще не вызывает никакой красоты.

2. В небольшой степени пропагандируется алкоголь (в виде бокалов на столе), разврат (лежит девочка полуголая на пляже), потребление (компьютер, телефон и т.д.).

3. Часто встречаются в картинках агрессия, хулиганство, беспорядок (в доме).

4. ЗОЖ и любовь к учебе, к труду, взаимопомощь полностью заменены животными, и встречается только несколько картинок во всем учебнике.

Была найдена только одна картинка, где люди работают на земле, но при этом на картинке присутствует забор и на лице у человека ненависть к тому, что он делает. Подсознание считывает эту картинку, как неприятное занятие в огороде, и при этом [человек] еще и ограничен в передвижении, а значит ограничение его самого, т.е. земля — это «что-то плохое».

5. Присутствуют в большом количестве глупые картинки.

6. Полностью отсутствует не то, чтобы каллиграфия, а вообще прописные буквы.

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

Итог:

Учебник совершенно не гармоничный. Если нет гармонии, то формируется стрессовое состояние у ребенка. Пропагандируются алкоголь, разврат, хулиганство, агрессия, ненависть к труду, формируется мышление потребителя. Подменены понятия любви к природе, к учебе, взаимопомощи.