Из Букваря...Азбука. Подмена книги первоклассника за 50 лет

В этой статье представлена информация о том, какие результаты я получила при анализе таких учебников как: 1. Букварь 1 класс 1959 2. Букварь 1 класс 19623. Азбука 1 класс 1983 4. Азбука 1 класс 2011 программа ФГОС

Анализ сделан исключительно на основе моих наблюдений, согласно мировоззрению нашей семьи.

Букварь 1 класс за 1959 и 1962 года

Эти учебники похожи, есть небольшие изменения при изучении последовательности букв. Все остальное неизменно. Итак:

1. Первое, что меня поразило, нет картинок с животными, выполняющими функции людей. Только люди, очень часто это школьники. Люди изображены так же, как и мы, нет никаких людей с неестественным лицом, телом и т.д. В картинках соблюдены все пропорции человека. Вывод: ребенок, глядя на такие картинки, себя с ними ассоциирует.

2. Все картинки изображены гармонично, все естественно и красиво. Если это человек, одежда, природа, то они как настоящие. Соблюдена естественная цветовая гамма, естественные пропорции. Ученик воспринимает всю гармонию.3. Женщины выполняют женские обязанности, мужчины — мужские. Все это позволяет ребенку правильно проявлять себя в дальнейшей жизни, что позволяет ему избегать стрессов.

4. Нет ни одной картинки, где бы дети хулиганили. Нет картин — нет и восприятия таких форм поведения.

5. Очень много картин, где происходит взаимодействие детей и взрослых с природой.

6. Очень много картин, где дети учатся, помогают старшим и младшим, ведут здоровый образ жизни, трудятся.

7. Нет глупых картин (например, как в Азбуке по программе ФГОС «баран бьет в барабан»). Все картины серьезные, т.е. ребенок не глупеет, а наоборот становиться взрослее.

8. На всех картинках дети и взрослые счастливые.

9. Присутствует в этих учебниках каллиграфия: правильное и гармоничное написание букв, слов, предложений. Образцы помогают лучше запомнить.

Итог:

Идеология этих учебников направлена на ЗОЖ, прививает любовь к учебе, к труду, к природе, к взаимопомощи. Сами книги гармоничные, с естественными рисунками, что позволяет ребенку без стресса воспринимать информацию, в подсознание уходит информация о гармонии. Вся информация, которая в книгах, она естественным и только положительным образом влияет на формирование мировоззрения ребенка.

Азбука 1 класс 1983 год

1. Стали появляться картинки с животными, выполняющими функции людей. Причем есть картинки, где вместо учеников в школах учатся животные, т.е. произошла замена на уровне образов…

2. Картинки гармоничные, люди изображены естественно в естественных одеждах. Нет хулиганства. Цветовая гамма естественная.

3. Мало картин, где женщины и мужчины выполняли бы свои обязанности.

4. Нет картин, где дети бы хулиганили.

5. Меньше стало картин, где дети и взрослые взаимодействуют с природой.

6. Частично картинки, где показана учеба, труд, взаимопомощь, ЗОЖ, заменяются животными вместо людей.

7. Нет глупых картин.

8. На всех картинках взрослые, дети и животные счастливые.

9. Убрали каллиграфическое написание и оставили просто образ прописной буквы, без прописи. Нет ни одного слова или предложения с письменными буквами.

Итог:

Цель учебника направлена на ЗОЖ, труд, взаимопомощь, любовь к природе, к труду, но уже в меньшей степени, и стали заменяться образы с людей на животных. Происходит подмена понятий. Ребенок видит, понимает, что да, так надо себя вести, но в подсознание уходит другая информация: да надо, но это не я (ведь образ животного, а не человека). Картинки гармоничные, приятно воспринимаются глазом, мозгом. Исчезла полностью каллиграфия.

Азбука 1 класс 2011 год (программа ФГОС)

Можно сказать одним словом – этот учебник не пригоден. А теперь подробней:

1. Учебник не яркий, не гармоничный, неестественные тела, лица взрослых, детей. Не увидела ни одной картинки с естественными пропорциями. Цвета, особенно в одежде, непонятные, нарушающие гармонию восприятия. Учебник вообще не вызывает никакой красоты.

2. В небольшой степени пропагандируется алкоголь (в виде бокалов на столе), разврат (лежит девочка полуголая на пляже), потребление (компьютер, телефон и т.д.).

3. Часто встречаются в картинках агрессия, хулиганство, беспорядок (в доме).

4. ЗОЖ и любовь к учебе, к труду, взаимопомощь полностью заменены животными, и встречается только несколько картинок во всем учебнике.

Была найдена только одна картинка, где люди работают на земле, но при этом на картинке присутствует забор и на лице у человека ненависть к тому, что он делает. Подсознание считывает эту картинку, как неприятное занятие в огороде, и при этом [человек] еще и ограничен в передвижении, а значит ограничение его самого, т.е. земля — это «что-то плохое».

5. Присутствуют в большом количестве глупые картинки.

6. Полностью отсутствует не то, чтобы каллиграфия, а вообще прописные буквы.

Итог:

Учебник совершенно не гармоничный. Если нет гармонии, то формируется стрессовое состояние у ребенка. Пропагандируются алкоголь, разврат, хулиганство, агрессия, ненависть к труду, формируется мышление потребителя. Подменены понятия любви к природе, к учебе, взаимопомощи.