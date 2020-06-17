Репродуктолог рассказала, почему беременным женщинам полезно кушать шоколад

Врачи «прописывают» беременным женщинам кушать шоколад, как бы не менялись их вкусовые предпочтения во время интересного положения. Это лакомство полезно и для будущей мамы, и для его ребенка.

Почему беременным полезно кушать шоколад и в какой «дозировке» рассказала врач-репродуктолог из Москвы Дарья Тихонова.

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Полезные свойства этого десерта связаны с теобромином. Это вещество содержится в какао-бобах. Теобромин по влиянию на организм похож на кофеин, говорит врач, но действует гораздо мягче.

Не каждый шоколад полезен для беременных.

«Молочный содержит минимум теобромина и антиоксидантов. А еще в нем много сахара, поэтому пользы от него мало», — объясняет Дарья Тихонова.

Врач-репродуктолог отметила, что многочисленными научными исследованиями доказано, что беременным полезен темный шоколад, в котором содержится 70 и более процентов какао.

Его полезно кушать по 30-40 граммов от 5 раз в неделю.

В таком количестве лакомство способно на 70 процентов снизить риски преэклампсии. Это тяжелое осложнение беременности, проявляющееся отеками, повышением давления, появлением белка в моче.

Шоколад также эффективно сижает в крови уровень гормона стресса — кортизола. Всем известно, как беременные могут накрутить себя и окружающих, сделать «из мухи слона». Десерт также помогает бороться с усталостью и тревогой.

А еще, как подчеркивает репродуктолог Тихонова, шоколад улучшает кровообращение в системе мать-плацента-кровь путем регуляции тонуса сосудов.

Так что плюсы продукта для женщин в интересном положении очевидны. Важно только понимать, что шоколад — не лекарство, и не заменяет назначенных врачом препаратов. Это просто один из способов поддержки женского организма в самый важный для него период.

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