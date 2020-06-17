Скорость распространения коронавируса увеличилась в несколько раз

Американские биологи установили, что новая мутация коронавируса, заражает здорового человека от 2,5 до 8 раз быстрее. Стоит отметить, что такая особенность является характерной примерно для половины штаммов вируса, которые были изучены на сегодняшний день. В белке D614G присутствует точечная мутация, за счет чего скорость распространения вируса увеличилась в несколько раз, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Предугадать мутации вируса невероятно сложно, ведь специалисты не могут знать, в какую именно сторону произойдет эволюция возбудителя. На данный момент экспертам известно о том, что коронавирус способен накапливать мутации примерно с такой же скоростью, как и вирус гриппа.Некоторые специалисты при этом считают, что вирус имеет два разных подтипа. Один обладает острыми симптомами заболевания и легко распространяется между людьми. Но с таким мнением согласны далеко не все. Часть экспертов считают, что изменения в геноме могли быть случайными и на самом деле не являются реальным отличием подтипов коронавируса. Около месяца назад биологи проводили очередное исследование, в ходе которого изучались геномы огромного количества штаммов коронавируса. Результат показал, что возбудитель поделился на три разные линии. Каждая линия имеет свой определенный набор мутаций, который находится в ключевых генах вируса. При этом ученые из Нью-Йоркского университета считают, что больше всего линия, где у коронавируса присутствует мутация в гене S. Данный ген влияет на выработку белков в той части вируса, которая отвечает за проникновение в здоровые клетки.Некоторое время назад была открыта мутация D614G, которая не только помогает быстрее попадать в организм, но и распространяться между разными типами здоровых клеток. В результате попадания в организм такого вируса, в первую очередь могут пострадать легкие, кишечник и печень. Кроме того, некоторые эксперты считают, что этот новый тип коронавируса лучше переносит атаки иммунитета и погибает далеко не сразу.