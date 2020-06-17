Наиль Маганов: «Мы ни в коем случае не отказываемся от нашей дивидендной политики»

Сегодня на общем годовом собрании акционеры «Татнефти» утвердили решение не выплачивать дивиденды за четвертый квартал 2019 года. Ранее такой вариант рекомендовал совет директоров компании. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов по итогам 6 и 9 месяцев всего по итогам года на дивиденды направят 150,118 млрд рублей.

«Мы обеспечили в 2019-м свободный денежный поток в объеме 152,8 миллиарда рублей. Это позволило выплатить промежуточные дивиденды по итогам 6 и 9 месяцев 2019 года в сумме 149 миллиардов 970 миллионов рублей», — говорится в совместном обращении председателя СД «Татнефти» Рустама Минниханова и предправления компании Наиля Маганова.

Наиль Маганов, фото «БИЗНЕС Online»

В своем видеообращении к акционерам гендиректор объясняет такое решение, отмечая непростую ситуацию, связанную с падением цены нефти и пандемией коронавируса. «Текущая ситуация потребовала от нас решения, которое связано с возвратом средств акционерам. В течение 2019 года на общих собраниях были утверждены выплаты за 6 и 9 месяцев в размере около 150 миллиардов рублей. В данную сумму входит почти весь консолидированный свободный денежный поток группы „Татнефть“ за 2019-й. В то же время существенное сокращение цен на нефть и давление на финансовые возможности компании, неопределенность темпов восстановления мировой экономики не создали предпосылок для выплаты дополнительных дивидендов по итогам 2019 года», — говорит Маганов. Владельцы же привилегированных акций имеют право на 100% от номинальной стоимости, или 1 рубль на привилегированную акцию, как того требует устав компании. «Я уверен, что вы с пониманием отнесетесь к этому решению и поддержите его», — заявил он, обращаясь к акционерам.

При этом гендиректор подчеркнул, что «Татнефть» не отказывается от сложившейся дивидендной политики, которая предполагает выплату как минимум 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО. «Считаю важным подчеркнуть, что мы ни в коем случае не отказываемся от нашей дивидендной политики. Она предусматривает целевой минимальный уровень дивидендов в размере 50 процентов чистой прибыли. Если свободный денежный поток превысит 50 процентов чистой прибыли, то совет директоров может принять решение о выплате этой величины в виде дивидендов, — сказал он. — Практика рассмотрения выплат по итогам 6, 9 месяцев, а также всего отчетного года сохранится».

Ранее в интервью «БИЗНЕС Online» Маганов также пояснял этот момент: «Мы выплатили хорошие дивиденды за первые три квартала, а обязательства выплачивать их каждый квартал у нас не было. Никакой трагедии нет, просто в момент кризиса должен быть резерв. Мы смотрим, как ситуация будет развиваться, и в зависимости от этого станем принимать решения. Зарабатывать прибыль — наша функция и наша обязанность».