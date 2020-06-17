В Москве полиция проверяет попытки фальсифицировать голосование 1 июня

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Москве полиция проверяет поддельные аккаунты, которые могут использоваться для фальсификации на голосовании по поправкам 1 июня, пишет столичное ГУ МВД.

«Московская полиция проводит проверку информации, опубликованной в сети интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Манипуляции могут быть совершены на дистанционном голосовании.

О результатах проверки полиция уведомит Московскую избирательную комиссию.

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