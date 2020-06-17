Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство Чехии в российской столице.

«Ввиду действующих мер по борьбе с коронавирусом организация визита президента Милоша Земана в Москву на торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы, не представляется возможной», — сказали в посольстве.

Отмечается, что Земан сожалеет об этом. Чехию на параде представит посол страны в Москве Витезславу Пивоньке.

Ранее Россия перенесла парад Победы с 9 мая на 24 июня, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

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