Стамбульский аэропорт стал крупнейшим в Европе после открытия третьей ВПП

Эрдоган, который прилетел на вертолёте, попросил, чтобы три самолёта Turkish Airlines одновременно взлетели из аэропорта, расположенного к востоку от крупнейшего города Турции.

В мероприятии были задействованы Boeing 787, Aerobus А321 и Boeing 737 с номерами рейсов 1453, символизирующем год, когда османы захватили Константинополь, 1923, год провозглашения Турецкой республики и 2023, год предстоящего столетия страны, сообщает Forbes. Самолёты вернулись через 20 минут.

Издание отмечает, что правительство Турции объявило тендер частным фирмам на строительство аэропорта, открытие которого состоялось в конце 2018 года. Строительство обошлось казне в около 12 млрд долларов. Предполагалось что объект, финансируемый правительством за счёт минимальных пассажирских гарантий, станет крупнейшим в мире после завершения всех этапов строительства.

Аэропорт в настоящее время является крупнейшим в Европе с точки зрения взлётов и посадок в час. Он может осуществлять более 120 взлётов и посадок в час по сравнению со 120 в Париже в Шарль-де-Голле, 112 в Схипхоле в Амстердаме и 106 во Франкфурте, пишет Forbes со ссылкой на данные Евроконтроля.

Однако, надо сказать, что объект использовался не на полную мощность, особенно после начала пандемии COVID-19, и после того, как многие пассажиры предпочли использовать альтернативный аэропорт Сабиха Гёкчен на анатолийской стороне Стамбула. Европейские правительства пока ещё рекомендуют своим гражданам воздержаться от путешествий и отдыха в Турции, проводя проверки, чтобы выяснить, безопасно ли сейчас это делать.