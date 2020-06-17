Мария Бутина вошла в состав Общественной палаты РФ

Освобожденная из американской тюрьмы уроженка Барнаула Мария Бутина стала новым членом Общественной палаты (ОП) РФ, сообщает ТАСС.

Лекция Марии Бутиной.

Архив АлтГУ.

ОП объявила итоги конкурса по отбору 43 членов своего седьмого состава от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

«Активность общества на этом конкурсе была высокая. Были поданы кандидатуры очень уважаемых людей, и мне даже немного жалко, что кто-то из них не прошел в состав палаты. Но голосование было объективным», — приводит пресс-служба слова заместителя секретаря ОП РФ Лео Бокерии.

В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%, состав президентской квоты — на 50%, а региональной квоты — на 45%.

Первое пленарное заседание седьмого состава палаты запланировано на 19 июня.

Мария Бутина.

www.facebook.com/mvbutina

Кто такая Мария Бутина

Уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в Соединенных Штатах в июле 2018 года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. Одновременно ей зачли девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании приговора.

В Министерстве иностранных дел России заявляли, что это решение — позорное пятно на американской судебной системе, «которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ».

Бутина вернулась в Россию 25 октября 2019 года.

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