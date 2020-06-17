В небе над японским городом завис неопознанный летающий объект

Шар белого цвета заметило огромное количество людей, а в социальных сетях сразу же начали появляться фото и видео. На данный момент полиция занимается поисками владельцев данного объекта. При этом у людей возникло огромное количество вопросов и основным из них есть то, что действительно ли инопланетяне имеют настолько примитивные технологии?

17 июня над городом Сэндай в Японии был зафиксирован зависший шар белого цвета. О нем сообщалось на телеканале NHK. Местные жители сразу же начали беспокоить звонками полицейских, ведь они не понимали, что происходит. Не уточнялось, сразу ли полиция отреагировала на заявления об инопланетном корабле, но на данный момент проверка уже проводится.

Чтобы хорошо рассмотреть данный объект, полиция использовала для этой цели вертолет. Как удалось установить, НЛО – это шар белого цвета, который завис над городом на высоте примерно полтора километра. Шар имел пропеллер, а внизу объекта присутствовала крестообразная конструкция. Также удалось сделать несколько максимально детальных фотоснимков.

Полиция сразу же отправила запросы не только в министерство транспорта, а также метеорологическое управление. Достаточно быстро пришел ответ, что данные организации не имеют к странному объекту совершенно никакого отношения.

Стоит отметить, что шар действительно напоминает метеорологический зонд, но только оборудование такого типа не может на протяжении долгого времени висеть на одном месте в воздухе. Особенно это невозможно, если есть хотя бы слабый ветерок.