Жителя Барнаула обвиняют попытке заживо сжечь оппонента

Фото с места происшествия

Правоохранители предъявили обвинение жителю Барнаула в покушении на убийство. Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, он пытался сжечь своего оппонента.

По данным следствия, днем 14 июня на одном из барнаульских рынков произошел конфликт между двумя пьяными мужчинами по незначительному поводу. В ходе ссоры 38-летний горожанин облили своего соперника бензином и поджег. С места преступления обгорелого потерпевшего увезли в больницу, где ему оказывается интенсивная помощь.

Вероятного поджигателя уже задержали и предъявили ему обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении под стражу. Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия и события, которые происходили до него. Расследование продолжается.

Между тем ранее в сообществе «Инцидент Барнаул» «Вконтакте» появились подробности горячей потасовки. Уточняется, что ситуация произошла напротив дома по улице Попова, 72. По словам очевидцев, в конфликте участвовали четыре человека. Двое из них — продавцы, еще двое — покупатели. Как утверждают очевидцы, торговцев закидали банками, а те отбивались своим товаром — черенками, обухами и вилами. Затем покупатели удалились, а вернулись уже с бензином и подожгли одного из продавцов. Сбежали с места поджога они также вместе и обронили на месте преступления телефон и тапок. Отметим, что насчет задержания второго подозреваемого в сообщении следкома не уточняется.