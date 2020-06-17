Новак назвал «комфортную цену» на нефть для России

Остановить прослушивание

close





Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Глава Министертсва энергетики России Алексей Новак рассказал о «комфортной цене» на нефть в России. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что страна сейчас не нуждается в слишком высоких нефтяных котировках.

По его мнению, является цена в $50 за баррель, которая продлится до 2035 года.

Новость дополняется.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Saudi Aramco подняла цены на нефть

— Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

— Плохие новости: почему Brent упала ниже $40