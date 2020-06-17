Новак назвал «комфортную цену» на нефть для России

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»
Глава Министертсва энергетики России Алексей Новак рассказал о «комфортной цене» на нефть в России. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что страна сейчас не нуждается в слишком высоких нефтяных котировках.
По его мнению, является цена в $50 за баррель, которая продлится до 2035 года.
Новость дополняется.
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