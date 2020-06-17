«Жнецы» на границе России: Эстония получила беспилотники США

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Американские беспилотники MQ-9

Американские беспилотники MQ-9

Josh Smith/Reuters

ВВС США в Европе передислоцировали свой контингент беспилотников MQ-9 Reapers в северо-восточную часть Эстонии. Там они «могут пристальнее наблюдать» за соседней Россией. Эксперты считают, что этот шаг преследует главным образом не военные, а политические цели.

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Согласно сообщению USAFE (ВВС США в Европе) от 15 июня, беспилотные летательные аппараты MQ-9 (принадлежащие и эксплуатируемые подрядчиком в США), соответствующий персонал и вспомогательное оборудование были переброшены на авиабазу Эмари в Эстонии из их постоянного пункта дислокации на авиабазе Мирославец в Польше.

На базе в настоящее время строится взлетно-посадочная полоса. БЛА будут выполнять полеты, используя «присущие MQ-9 Reaper («Жнец») многоцелевые возможности», пишет Air Force magazine.

Аппараты MQ-9 Reaper входят в состав 2-го отряда 52-й экспедиционной оперативной группы ВВС США.

БЛА были впервые развернуты на европейском континенте в мае 2018 года и регулярно выполняли полеты в Балтийском регионе.

ВВС США также направили аппараты Reaper в Румынию для операций на Балканском полуострове.

Командир 2-го отряда 52-й экспедиционной оперативной группы ВВС США подполковник Клейтон Сандерс заявил изданию Air Force magazine еще в прошлом году, что несколько MQ-9 могут быть передислоцированы в случае необходимости и в другие регионы, что позволяет USAFE проявлять гибкость и реализовывать свои разведывательные возможности там, где это необходимо.

«Это сравнительно небольшой по численности контингент БЛА, но размещение MQ-9 в этом регионе гарантирует нашим польским и прибалтийским партнерам уверенность в своих силах и демонстрирует готовое к боевому применению оружие», — сказал Сандерс.

ВВС США впервые направляют беспилотные летательные аппараты Reaper в Эстонию для краткосрочной миссии.

«Этот шаг, хотя и временный, мог бы усилить разведывательные возможности НАТО на северо-востоке Прибалтики, где проявляют активность российские военные», — считают в американском издании Stars and Stripes.

MQ-9 Reaper — разведывательно-ударный БЛА, который был создан компанией General Atomics Aeronautical Systems (подразделением корпорации General Dynamics). Тактическая единица MQ-9 состоит из нескольких БЛА, станции наземного управления, коммуникационного оборудования, ЗИП и обслуживающего персонала. Экипаж БЛА состоит из пилота и оператора электронных систем.

В зависимости от боевого задания этот БЛА может нести разнообразные комбинации вооружений и электронного оборудования.

Так, например, мультиспектральная система наведения AN/AAS-52 производства компании The Raytheon включает телекамеры в видимом и инфракрасном диапазонах, телевизионную систему на основе фотоумножения (Image intensifier) и лазерный дальномер-целеуказатель, предназначенный для наведения систем вооружения. Имеется также радар с синтезированной апертурой, предназначенный для наведения управляемых бомб типа JDAM и датчик движения цели.

Тактико-технические характеристики MQ-9 Reaper выглядят следующим образом: длина аппарата — 11 м, размах крыльев — 20 м, высота БЛА — 3,81 м. Вес пустого аппарата составляет 2223 кг, максимальный взлетный — 4760 кг. Емкость топливных баков — 1800 кг, максимальный вес боевой нагрузки — 1760 кг (на внутренних подвесках — 360 кг, на внешних — 1400 кг).

Силовая установка — турбовинтовой двигатель фирмы Honeywell TPE331-10 мощностью 900 л. с., максимальная скорость БЛА — 482 км/час, крейсерская — 313 км/час, боевой радиус — 1900 км. С полной боевой нагрузкой БЛА MQ-9 Reaper может находиться в воздухе до 14 часов.

Reaper может быть оснащен четырьмя ракетами типа «воздух-земля» AGM-114 Hellfire и двумя бомбами 500-фунтовыми бомбами (примерно 230 кг каждая) с лазерным наведением GBU-12 Paveway II. 500-фунтовые бомбы типа JDAM (Joint Direct Attack Munition) также могут подвешиваться на этот БЛА. Продолжаются испытания по оснащению Reaper ракетами класса «воздух-воздух». В марте 2014 года европейский концерн MBDA успешно провел испытания двухрежимной ракеты Brimstone, используя в качестве носителя Reaper под эгидой министерства обороны Великобритании и Королевских ВВС.

Последний громкий случай боевого применения MQ-9 Reaper произошел 3 января 2020 года.

В этот день был уничтожен иранский военный деятель, генерал-майор и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана, Касем Сулеймани.

БЛА MQ-9 Reaper нанес удар ракетой AGM-114 «Hellfire» по двум автомобилям, в одном из которых находился Сулеймани. Кроме самого Сулеймани, были убиты еще семь человек, из них четверо — члены Хашд аш-Шааби (коалиция, состоящая из шиитских, езидских и христианских милиций, сражающихся на стороне иракского правительства), зять Сулеймани и шурин одного из основателей «Хезболлы».

«Размещение Соединенными Штатами своих БЛА Reaper в странах Восточной Европы преследует главным образом не военные, а политические цели по поддержке своих сателлитов», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

По мнению эксперта, в силу своих габаритов пятитонные БЛА Reaper достаточно заметны для радиолокационных средств обнаружения, а вместе с их тихоходностью и малой маневренностью представляют собой несложные цели для средств ПВО, даже не самых современных.

«Поэтому США и некоторые из стран-союзников Америки, чьим вооруженным силам было позволено также получить эти беспилотники, применяли их против противников, либо изначально не оснащенных системами ПВО, способными противодействовать БЛА, либо тех, чьи системы ПВО были предварительно подавлены», — отметил Денис Федутинов.

Как добавил собеседник издания, существующие уязвимости этого БЛА хорошо известны, и в силу того, что в качестве потенциальных противников Соединенными Штатами рассматриваются и более технологически развитые государства, чем это имело место ранее, американские ВВС начали поиск вариантов замещения БЛА Reaper более перспективными аппаратами, которое планируется начать с 2030 года.

Впрочем, этот процесс пока находится в самом начале и потенциальные кандидаты еще не определены, уточняет Денис Федутинов.

Что касается авиабазы Мирославец, то военно-политическое руководство Польши может в конечном итоге учесть планы по расширению присутствия США в Польше. Договор между Варшавой и Вашингтоном в 2019 году предусматривал развертывание в стране эскадрильи беспилотных летательных аппаратов.

Переговоры, связанные с базированием дополнительных войск (сил) США в Польше, продолжаются. На прошлой неделе представители обеих сторон заявили, что сделка неизбежна, сообщает Stars and Stripes.

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