Казань сохранит право проведения Суперкубка УЕФА в 2023 году. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджио Маркетти.

Между тем финальный матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, запланированный на 2021-й, перенесен на год, сообщает ТАСС.

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Напомним, 2 марта стало известно, что матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в столице РТ на стадионе «Ак Барс Арена». Россия будет принимать Суперкубок УЕФА впервые в истории. Президент республики Рустам Минниханов поручил начать подготовку к проведению спортивного события.

В казанском Кремле ранее пояснили, что город абсолютно готов для принятия футбольного турнира любого уровня. Ярким подтверждением тому стало достойное проведение игр чемпионата мира по футболу в 2018 году.