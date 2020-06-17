ЦИК назвал дату завершения приема заявлений о голосовании по месту пребывания

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила в среду, что вскоре завершается прием заявлений от тех участников голосования по внесению поправок к Основному закону РФ, которые хотели бы проголосовать не по месту регистрации, а на другом, более удобном для них участке для голосования в рамках механизма «Мобильный избиратель».

«Прием заявлений идет с 5 июня и завершится 21 июня», — цитирует Памфилову ТАСС.

Она напомнила, что соответствующие заявления принимаются через МФЦ, территориальные участковые комиссии, а также в электронном виде через портал госуслуг.

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