США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

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Andrew Caballero-Reynolds/Reuters

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона «Цезарь». Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на своей странице в Twitter.

Под санкционные меры также попадут президент САР Башар Асад и его супруга.

По словам госсекретаря, начатая Вашингтоном кампания позволит применить жестокие экономические санкции «для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии».

Кроме того, США в ближайшие недели и месяцы вновь введут санкции против лиц и компаний, поддерживающих действующий в сирийском государстве официальный режим.

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