Единороссы представили претендентов пустующие места Алтайском Заксобрании

Алтайское реготделение «Единой России» сформировало окончательный список участников праймериз на довыборы в Алтайское Заксобрание. Как сообщил руководитель краевого исполкома ЕР Денис Голобородько, всего в партийных выборах поучаствуют 15 человек. Сама избирательная кампания стартовала 16 июня.

Ранее был опубликован предварительный список из девяти кандидатов, который пополнился еще шестью утвержденными заявками. Так, на выдвижение по избирательному одномандатному округу № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы) список остался прежним: ведущий специалист по мобилизационной работе ГО и ЧС администрации Краснощековского района Александр Вишняков, редактор газеты «Патриот Алтая» Надежда Овсянникова из Курьинского района, студент АлтГТУ им. И.И. Ползунова и член Молодежного парламента Алтайского края (МПАК) Михаил Радченко, предприниматель и депутат Чарышского Райсовета народных депутатов Максим Кочев.

На округе № 26 (часть Октябрьского района Барнаула) прибавилось четыре кандидата. Помимо главного специалиста аппарата Барнаульской гордумы и председателя МПАК Николая Савинского, студентки АлтГПУ и члена МГЕР Кристины Дубовицкой и гендиректора ООО «Барнаульский завод АТИ» Артема Шамкова в праймериз поучаствует индивидуальный предприниматель Евгений Давыдов, замначальника алтайского филиала банка «Левобережный» Дмитрий Речкунов, директор ООО «Городской департамент ЖКХ» Дмитрий Ильиных и специалист по обращениям граждан ООО «Фактория» Светлана Поскотина.

Уже было известно, что в партийных выборах по округу № 31 (часть Бийска) примут участие студентка АлтГТУ им. И.И. Ползунова, член МПАК Ксения Гольцман и гендиректор ООО «Специалист» Григорий Бахтин. К ним прибавились начальница одного из отделов «Бийского олеумного завода» Галина Щетинина и зампред гордумы Бийска Игорь Степанов.

Руководитель регионального исполкома ЕР Денис Голобородько отметил, что среди участников праймериз есть партийцы, сторонники партии и беспартийные. При этом он подчеркнул, что все претенденты – «новые лица».

Между тем в оргкомитете по проведению партийного предварительного голосования подчеркнули, что в связи с текущей эпидемической ситуацией отбирать кандидатов на довыборы в АКЗС и в муниципалитеты будут исключительно члены «Единой России». Такое решение было рекомендовано президиумом Генсовета ЕР и поддержано членами президиума регионального политсовета.

При этом во время праймериз также было решено отказаться от массовых мероприятий. Утверждается, что вместо дебатов претенденты записали видеообращения к избирателям и опубликовали их в Интернете. Также не будет участков голосования. По новому формату члены счетных комиссий будут приходить домой к выборщикам либо на работу, чтобы не подвергать никого риску. Таким образом, в целом процедура стала более закрытой. Голосование пройдет с 18 по 21 июня.

Между тем сама избирательная кампания на довыборы в АКЗС стартовала 16 июня. При этом часть депутатов краевого парламента была против проведения довыборов в этом году. Такая позиция была аргументирована тем, что полномочия текущего созыва истекут в следующем году. Также высказывалось мнение о нецелесообразности затрат на проведение довыборов и избирательные кампании. Несмотря на это большинство парламентариев проголосовали «за» процедуру.

Отметим, что оппозиционные партии со своими выдвиженцами на довыборы еще определяются.

Напомним, что избирательный округ № 12 представлял Валерий Гуминский, который весной текущего года добровольно сложил с себя полномочия. Округа № 26 (часть Октябрьского района Барнаула) и № 31 (часть Бийска) представляли Андрей Волков и Ирина Теплова соответственно. В отношении последних вступили в силу обвинительные приговоры по уголовным делам.