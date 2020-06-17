Садыков прокомментировал слухи о якобы заниженной статистике по COVID-19 в Татарстане

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков прокомментировал обвинения в намеренном занижении данных по заболеваемости коронавирусом в Татарстане.

По его словам, диагноз «коронавирус» ставится по результатам теста, клиническим симптомам и инструментальными методами (компьютерная томография).

«Иногда идентификация вируса (тестирование — прим. ред.) показывает минус (отрицательный результат — прим. ред.), но есть клинические симптомы и КТ-исследование, которое доказывает заключение — так называемое матовое стекло подразумевает [наличие] вируса», — сказал Садыков.

По его словам, таких пациентов не учитывают в федеральной статистике, но в Татарстане их считают больными коронавирусом.

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Министр напомнил, что несколько месяцев назад все предварительно положительные анализы отвозили в Новосибирск, Нижний Новгород и Москву для подтверждения, после этого ставился диагноз «коронавирус». Сейчас в Татарстане работают подведомственная клиника и частные медучреждения, в которых делают тестирование на COVID-19.

Садыков также опроверг сообщения о том, что палаты с аппаратами искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) переполнены. По его словам, сейчас на ИВЛ лежат 58 человек — это пациенты как с COVID-19, так и с другими заболеваниями. Всего в Татарстане развернуто 902 койки с ИВЛ.

Напомним, ранее казанский Кремль объяснил неоднозначные показатели по активным случаям COVID-19 в РТ.

«В республике сформирован федеральный регистр лиц, больных COVID-19, куда, в соответствии с постановлением правительства РФ, включены все пациенты, у которых есть хоть малейшее подозрение на заболевание: имеющие положительный лабораторный результат на коронавирусную инфекцию в лабораториях медицинских организаций либо характерную картину пневмонии по данным инструментальных методов», — отметила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.