Мишустин аннулировал свыше 450 актов СССР и РСФСР

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РИА «Новости»
Премьер-министр России Михаил Мишустин аннулировал свыше 450 устаревших актов СССР и РСФСР. Об этом сообщается на сайте правительства.
Отмечается, что они утратят силу в 2020 и 2021 годах.
Данные документы были приняты в период с 1946 по 1991 год.
Речь идет о правилах ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, норм усушки мяса и др.
Также отменен указ 1995 года о порядке регистрации маломерных судов.
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