Экс-замглавы МИДа опроверг информацию о готовности СССР отдать Карелию Финляндии

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Ландшафт на горе Воттоваара в Карелии

Игорь Подгорный/РИА «Новости»

Советский союз при Михаиле Горбачеве не планировал начинать переговоры о передаче Карелии Финляндии. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Федоров, занимавший в 1990–1991 годах пост заместителя министра иностранных дел России.

«В период Михаила Сергеевича Горбачева таких разговоров никаких не велось. Я это могу точно сказать по двум причинам. Первая — мой отец курировал Финляндию в ЦК КПСС в международной политике. Вторая – мой опыт личного общения с Горбачевым. На официальном уровне никаких обсуждений этой темы не было: ни при Горбачеве, ни при Ельцине», — пояснил он.

Со свой стороны руководство Финляндии проявляло интерес к Карелии. Подобные темы обсуждались только в частных беседах, подчеркнул собеседник издания.

«Финляндия проявляла определенный интерес, определенный зондаж. Но это было в начале 1990 года, когда стало многим финским политикам понятно, что Советский Союз вступает в очень тяжелый период. Однако финскую сторону волновал финансовый вопрос. Все понимали, что если Москва согласится, потребуется много денег», — заключил Федоров.

Ранее бывший финский дипломат Юкка Сеппинен в своей книге рассказал о том, что Финляндия могла получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х, однако президент страны Мауно Койвисто не воспользовался такой возможностью.

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