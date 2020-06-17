Тело кричит о том, о чем рот молчит: рак убивает, когда вы устаете от жизни

Сердце сдается, когда вы теряете смысл жизни…
Эзотерика
Автор Клубер На чтение 1 мин. Просмотров 50 Опубликовано 17.06.2020
Тело кричит о том… о чем молчит рот!
- Горло опухает от боли, когда мы оказываемся неспособными выразить свою печаль.
- Желудок «горит», когда гнев не находит выхода наружу.
- Диабет «атакует», когда вы чувствуете себя одиноким, покинутым и забытым.
- Тело набирает вес, когда вы испытываете состояние глубокого неудовлетворения.
- Сильные головные боли приходят вместе с растущими сомнениями.
- Сердце сдается, когда вы теряете смысл жизни.
- Грудь «сжимается», когда гордость порабощает вас.
- Кровяное давление повышается, когда страх берет вас в заложники.
- Невроз парализует, когда ваш внутренний ребенок не может найти покоя.
- Лихорадка «раскаляет», когда вы уже не находите сил защищать неприкосновенность своей личности.
- Колени болят, когда гордость делает вас непреклонными.
- Рак убивает, когда вы устаете от жизни.
Источник