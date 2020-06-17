Тело кричит о том, о чем рот молчит: рак убивает, когда вы устаете от жизни

По
mavit
-
25

Сердце сдается, когда вы теряете смысл жизни…

Тело кричит о том, о чем рот молчит: рак убивает, когда вы устаете от жизни

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 1 мин. Просмотров 50 Опубликовано 17.06.2020

Тело кричит о том… о чем молчит рот!

  • Горло опухает от боли, когда мы оказываемся неспособными выразить свою печаль.
  • Желудок «горит», когда гнев не находит выхода наружу.
  • Диабет «атакует», когда вы чувствуете себя одиноким, покинутым и забытым.
  • Тело набирает вес, когда вы испытываете состояние глубокого неудовлетворения.
  • Сильные головные боли приходят вместе с растущими сомнениями.
  • Сердце сдается, когда вы теряете смысл жизни.
  • Грудь «сжимается», когда гордость порабощает вас.
  • Кровяное давление повышается, когда страх берет вас в заложники.
  • Невроз парализует, когда ваш внутренний ребенок не может найти покоя.
  • Лихорадка «раскаляет», когда вы уже не находите сил защищать неприкосновенность своей личности.
  • Колени болят, когда гордость делает вас непреклонными.
  • Рак убивает, когда вы устаете от жизни.

Источник