Войска не уходят из ФРГ: почему генералы игнорируют указ Трампа

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U.S. Army

Американские генералы игнорируют указания президента США Дональда Трампа по выводу войск из Германии, пишут СМИ. То же самое происходит и в Афганистане.

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Пентагон специально замедляет вывод части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп, пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве.

В издании подчеркнули, что вывод войск займет продолжительное время и для реализации такого плана Трампу необходима поддержка со стороны Пентагона.

Но, как утверждают журналисты, американские генералы «фактически игнорируют» указания главы государства по данному вопросу.

«Что бы вы ни думали о конкретных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в том, чтобы сознательно игнорировать выраженные намерения президента», — сказал The Washington Post источник в администрации США.

Аналогичный процесс имеет место и в вопросе вывода американских войск из Афганистана, обратила внимание газета. Белый дом планирует вывести из этой республики большую часть — если не всех — военнослужащих Соединенных Штатов уже к ноябрьским выборам. Но министерство обороны страны не спешит и с этим процессом и предлагает различные варианты достижения поставленной задачи.

По мнению Белого дома, министр обороны Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли специально используют политику «бюрократической непримиримости», чтобы помешать президенту, утверждается в статье издания.

«Если они действительно находят желание президента передислоцировать наши силы настолько отталкивающим, что не могут этого пережить, то должны поступить достойно и уйти в отставку», — подчеркнул источник издания в американской администрации.

Дональд Трамп 15 июня объявил о намерении сократить численность воинского контингента США на территории ФРГ до 25 тыс. человек. Президент заверил, что это произойдет, если Германия не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО.

Он возмутился тем, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России».

Глава государства также обратил внимание, что на сегодняшний день в ФРГ на постоянной основе размещены 52 тыс. американских военнослужащих, хотя, согласно официальным данным, их численность составляет 35 тыс. человек.

Как пишет газета Politico, решение вывести войска из Германии застигло командование Соединенных Штатов врасплох.

В ответ на заявление Трампа посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер отметила, что американские войска находятся в ФРГ не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности и демонстрации мощи США в Африке, в Азии. Об этом она заявила в рамках онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя планы Вашингтона, охарактеризовал отношения между Берлином и Вашингтоном как сложные. Для него неудивительно то, что решение о выводе американских военнослужащих из ФРГ «не было согласовано».

«Если видно, что такое решение не было согласовано стопроцентно в американском правительстве, то неудивительно, что и с нами оно не было согласовано», — сказал Маас в прямом эфире телеканала ZDF.

Министр указал, что многие в Вашингтоне недовольны способом принятия этого решения. Для Берлина по-прежнему неясно, реализуется ли план, «когда, как, где» это произойдет.

По мнению Мааса, существует большая потребность обсуждения этого вопроса в американской администрации.

«Это демонстрирует, что такое важное решение не было исчерпывающе обсуждено в американском правительстве», — констатировал он.

Информацию о соответствующих намерениях Белого дома ранее публиковало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Об этом писала и газета The Wall Street Journal (WSJ), которая также ссылалась на свой источник, знакомый с решением Трампа.

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