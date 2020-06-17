«Это научный прорыв»: глава ВОЗ заявил о новом препарате, снизившем смертность от коронавируса Это научный прорыв»: глава ВОЗ заявил о новом препарате, снизившем смертность от коронавируса

Исследователи Оксфордского университета доказали, что проверенный и доступный стероидный препарат дексаметазон может снизить смертность от тяжелой формы COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обрадовал общественность доброй новостью. Он без преувеличения объявил «научным прорывом» результаты клинических испытаний стероидного противовоспалительного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании.

«Это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка», — цитирует «Ридус» перевод заявления главы организации, размещенного на официальном сайте.

Широкомасштабное исследование проходило под научным руководством специалистов Оксфордского университета. Результат был ошеломляющий: проверенный и доступный стероидный препарат дексаметазон оказался способен значительно снизить смертность среди пациентов с тяжелой формой COVID-19. Внесем ясность, что речь идет совсем не о тех стероидах, которые используют для наращивания мышечной массы. Главная способность дексаметазона – подавлять острое воспаление.

Исследования проводились на более двух тысячах пациентах с подтвержденным диагнозом коронавируса. В два раза больше человек проходили лечение без дексаметазона. На 35% снизилась смертность среди тяжелых больных, которые нуждались в подключении к аппарату вентиляции легких (ИВЛ), на 20% был снижен летальных исход среди тех, у кого было меньше проблем с органами дыхания. Исследователи обратили особое внимание на то, что дексаметазон не оказал никакого влияния на тех, кто не нуждался в дополнительном кислороде, имея в виду побочные осложнения от применения препарата. Дексаметазону удается купировать воспалительных процесс в легких. В то же время они не отрицают, что вместе со снижением воспаления снижается и иммунитет. Исходя из этого медики рекомендуют прибегать к использованию препарата только в самых крайних случаях, когда возникают серьезные проблемы с дыханием.

Пациентам с легкой формой ковида дексаметазон только мешает бороться с заболеванием из-за ослабления иммунитета. Как бы то ни было, но препарат спас множество жизней в мире, резюмируют специалисты. И британское правительство уже одобрило дексаметазон для лечения COVID-19, называя его первым в мире эффективным лекарством от вируса.

«Поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв», — высказал благодарность Гебрейесус.

Отметим, что дексаметазон продается и в России чуть ли не с советских времен, упаковка стоит дешевле, чем в Великобритании (пять фунтов – около 450 рублей). Минздрав России месяц назад одобрил препарат для лечения пациентов с коронавирусом «Авифавир» (международное непатентованное название «Фавипиравир»).

Вирусолог Надежда Соколова сказала «Блокноту», что предпочитает осторожно относиться к подобного рода «научным открытиям» ВОЗ. Но не потому, что не верит британским исследователям. Врач считает, что Всемирная организация здравоохранения в последние годы настолько себя дискредитировала своими связями с фармацевтическими компаниями, что все сказанное ее представителями надо проверять и перепроверять.

«Для того, чтобы утверждать о «прорывности» того или иного препарата, необходимо изучить сам вирус, а он, помимо того, что мутирует, еще и преподносит постоянно какие-то неприятные сюрпризы. И потом не надо забывать, что состояние каждого пациента, который заражен коронавирусом, настолько индивидуально, что тут миллион раз подумаешь – «убивать» его иммунную систему этим дексаметазоном, стоит игра свеч или нет. Только после масштабного исследования пациентов из числа победивших тяжелую форму коронавируса – кому что делали, как протекала болезнь, после чего наступало улучшение, каково количество среди вылечившихся, кому делали конкретно этот препарата, а кому другие и т.д. И только после этого можно гордо трубить о научном прорыве. Вот тогда мы все зааплодируем и пожмем руки коллегам», — сказала Соколова.

«Блокнот» ежедневно публикует динамику коронавируса, а она продолжает оставаться тревожной, несмотря на то, что большинство стран уже говорят о том, что коронавирус побежден.