Губернаторы Турции предостерегают население так как число случаев заболевания COVID-19 снова растёт

Турция сумела сократить распространение COVID-19 после того, как пережила одну из худших вспышек в Европе, с около 4 тыс. 800 смертями и более чем 179 тыс. случаями заболевания. Она добилась этого, приняв жёсткие меры, включая запреты на поездки в выходные дни, указывает Ahval.

Издание напоминает, что власти начали смягчать общенациональные меры с 1 июня, но продолжают поощрять использование масок для лица и соблюдение социальной дистанции.

«В нашей провинции наблюдается тенденция к росту числа случаев заболевания COVID-19. Использование масок для лица, закрывающих рот и нос, социальное дистанцирование и меры для бизнеса остаются в силе, и соблюдение правил важно для того, чтобы остановить пандемию», — сообщили в управлении губернатора северной провинции Кастамону.

Местным властям было приказано усилить контроль и рекомендовано выписывать штрафы за несоблюдение правил, сообщили в мэрии. Там также призвали граждан подавать жалобы на общенациональные полицейские горячие линии.

Якуп Джанболат, губернатор северо-западной промышленной провинции Бурса, также призвал граждан соблюдать меры социального дистанцирования и заявил, что в провинции наблюдается рост положительных случаев заболевания.

В общей сложности 1 тыс. 592 новых случая заболевания были диагностированы по всей стране в минувший понедельник, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своём Twitter.

«Потребность в интенсивной терапии и респираторах растёт: мы отдаляемся от цели. Наше самое слабое место – неосторожный оптимизм. Давайте будем благоразумно оптимистичны», — указал ранее министр. Вместе с тем, по его словам, ближайшие дни будут зависеть от внимания к гигиене рук и соблюдения двух правил: маски плюс социальная дистанция.

«Если люди собираются в группы и продолжают заражение от человека к человеку, то, несомненно, болезнь будет продолжать развиваться так же, как и раньше», — сказал Birgün доктор Кайхан Пала из Турецкой медицинской ассоциации и Департамента общественного здравоохранения университета Бурсы Улудаг.

По его словам, число случаев заболевания значительно возросло в Бурсе, Манисе, Конье и Диярбакыре. «Мы не знаем точных цифр, потому что Министерство Здравоохранения этого не объявляет. <…> Похоже, что справиться с этой проблемой будет невозможно, если не будут реализованы меры выше индивидуального уровня», — заключил он.