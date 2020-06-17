Названа причина смерти Юлии Норкиной

Юлия Норкина ушла из жизни, оставив горевать мужа и четверых детей. Друг Андрея Норкина Евгений Спицын пообщался с журналистами МК и рассказал, как обстоят дела в семье телеведущего после смерти Юлии.

Спицын утверждает, что все в шоке от случившегося. Андрей и его супруга были вместе с ранней молодости. Евгений делает акцент на том, что пара была без ума друг от друга на протяжении всей жизни. В их семье царили любовь и взаимоуважение, здесь не было места изменам.

Праздники всегда проходили с размахом, Норкин всегда спешил домой к супруге. Спицын рассказал журналистам о том, что все новости о самоубийстве Юлии — лишь домыслы. причина смерти Норкиной — инфаркт. Евгению противно читать о том, что его приятель изменял супруге и та из-за этого повесилась. Все было не так.

Спицын заявил, что дружил с семьей Норкиных несколько десятков лет. Он близко общался с Андреем и знает, что тот не мог непорядочно поступить по отношению к своей супруге.

Норкин уже вернулся к работе. Он готовится к новым эфирам. Телеведущий даже планирует отдых в текущем году. Андрей с семьей отправится в Коктебель, в места, где ранее он отдыхал с Юлией. Норкин отдыхает в Крыму ежегодно, за границу он не ездит. На море семья проводила два месяца и отмечала здесь день рождения Андрея. Текущий год не станет исключением.

Детям особенно тяжело осознать уход матери. Все они привыкли жить в полной семье, под присмотром любящей Юлии. Вероятно, им понадобится помощь психолога, чтобы смириться с потерей.