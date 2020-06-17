СМИ отметили долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике

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СМИ отметили долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике

KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на публике больше недели. Об этом информирует агентство «Рёнхап».

Отмечается, 7 июня он председательствовал на сессии Политбюро Трудовой партии Кореи, высказался относительно химической промышленности и условий жизни в Пхеньяне. Тогда руководитель КНДР ничего не сказал о межкорейских отношениях.

При этом его сестра Ким Е Чжон и по совместительству заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи почти каждый день делала негативные заявления по Южной Корее.

Так, ранее Пхеньян пригрозил Сеулу, что направит подразделения Корейской народной армии в район Кэсона, а также в туристическую зону Кымгансан.

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