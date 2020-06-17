Министр объединения Южной Кореи ушел в отставку после обострения с КНДР

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Kim Hong-Ji/Reuters

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль подал в отставку в связи с обострением отношений с КНДР. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Он подчеркнул, что принимает всю ответственность за ухудшение ситуации между государствами.

Министр занимал данную должность чуть больше года — с 8 апреля 2019 года.

Ранее в офисе межкорейской связи в городе Кэсон произошел взрыв.

Министерство объединения Республики Корея заявило, что взрыв был совершен Северной Кореей. Это случилось всего через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Е Чжон предупредила: «вскоре будет видна трагическая участь бесполезного совместного офиса связи».

После взрыва южнокорейские военные ужесточили наблюдение вблизи напряженных пограничных районов и усилили готовность к возможным столкновениям.

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