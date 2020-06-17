Министр объединения Южной Кореи ушел в отставку после обострения с КНДР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Kim Hong-Ji/Reuters
Министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль подал в отставку в связи с обострением отношений с КНДР. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Он подчеркнул, что принимает всю ответственность за ухудшение ситуации между государствами.
Министр занимал данную должность чуть больше года — с 8 апреля 2019 года.
Ранее в офисе межкорейской связи в городе Кэсон произошел взрыв.
Министерство объединения Республики Корея заявило, что взрыв был совершен Северной Кореей. Это случилось всего через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Е Чжон предупредила: «вскоре будет видна трагическая участь бесполезного совместного офиса связи».
После взрыва южнокорейские военные ужесточили наблюдение вблизи напряженных пограничных районов и усилили готовность к возможным столкновениям.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лавров высказался по ситуации на Корейском полуострове
— В Пхеньяне сообщили о намерении Южной Кореи направить спецпосланников в КНДР
Источник