55 нових випадків і 3 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 17 червня

За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстрували 55 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 10, Луцький район – 3, Ковельський район – 11, Володимир-Волинський район –10, Ратнівський район – 10, Горохівський район – 3, м.Нововолинськ – 2, Ківерцівський район – 2, Камінь-Каширський район – 2, по одному випадку у Маневицькому та Шацькому районах.

Одужало за добу 30 осіб. Три випадки хвороби завершились летально (померли мешканці Володимир-Волинського, Ковельського та Ратнівського районів), — інформують у Волинській ОДА.

Загалом станом на 9.30 год. 17 червня в області зареєстрували 1554 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 492 особи. 48 випадків хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 308 випадків, в т.ч. 7 летальних;

• Луцький район – 117 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• Ковельський район – 260 випадків, в тому числі 9 летальних;

• Ківерцівський район – 206 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• Володимир-Волинський район – 176 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• м. Нововолинськ – 92 випадки, в т.ч. 6 летальних;

• Іваничівський район – 24 випадки;

• Камінь-Каширський район – 75 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• Маневицький район – 60 випадків, в тому числі 4 летальних;

• Старовижівський район – 56 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Горохівський район – 39 випадків;

• Ратнівський район – 34 випадки, в т.ч. 2 летальних;

• Любомльський район – 26 випадків;

• Любешівський район – 24 випадки;

• Турійський район – 23 випадки;

• Рожищенський район – 12 випадків;

• Локачинський район – 11 випадків;

• Шацький район – 11 випадків.

За попередню добу надійшло 66 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 10365 осіб, в тому числі за останню добу – 210 осіб.