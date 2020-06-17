В Москве могут поменять рабочий график горожан по примеру Германии и Канады

Власти Москвы предложили компаниям перенести начало рабочего дня для одних сотрудников на 6 утра, для других — на полдень. Так они решили снизить риски заражения москвичей и гостей столицы коронавирусом. Стимулом станет снижение цены за проезд в метро. Как сообщил руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов, пилотный проект снижения стоимости проезда в метро утром вне часа пик уже согласован. Его запуск запланирован на сентябрь.

«Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно, только для тех, кому это будет удобно) так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком интервале времени — с 6−7 утра, как на многих предприятиях Германии и Канады, и до полудня вместо привычных 8−10 утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится, возможности социального дистанцирования на городском транспорте существенно увеличатся», — цитирует transport.mos.ru Ликсутова.

По его словам, если результат позволит перераспределить нагрузку, власти города подумают о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов.