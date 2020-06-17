Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По его словам, в мире хватает нефти и газа с приемлемыми для республики цены.

«Идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти», — сказал Лукашенко председателю госконцерна «Белнефтехим» Андрею Рыбакову.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия продает природный газ Европе по $65—$68, в то время как для Белоруссии — за $127.

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