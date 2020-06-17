Экс-дипломат заявил о желании СССР передать Карелию Финляндии

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Рускеала, Карелия

Дима Балакирев/livejournal.com

СССР во время президентства Михаила Горбачева намеревался начать переговоры относительно передачи Карелии Финляндии. С таким заявлением выступил бывший эксперт финского МИД, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен. Об этом сообщает портал iltalehti.fi со ссылкой на новую книгу дипломата.

По его словам, Финляндия якобы могла могла получить Карелию в конце 1980-х — в начале 1990-х годов, однако финский президент Мауно Койвисто не воспользовался этим шансом.

Летом 1990 года политбюро ЦК КПСС приняло решение согласиться на независимость прибалтийских республик. Сеппинен считает, что шли обсуждения о возможности передачи Карелии Финляндии таким же образом.

Экс-дипломат отметил, что СССР якобы хотел «избавиться» от Выборга, поскольку не имел средств на восстановление территории.

По словам Сеппинена, Койвисто не захотел, чтобы Выборг стал конкурентом Западной Финляндии.

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