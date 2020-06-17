В России приступают к испытаниям вакцины от COVID на людях

Добровольцы в течение 28 дней будут находиться в медицинском стационаре, вакцинация будет проходить в два этапа – в нулевой день и на 21-й

Министерство обороны России совместно с Центром эпидемиологии и микробиологии Минздрава начинают испытания на людях вакцины от нового коронавируса. Об этом рассказали в военном ведомстве.

Здесь заявили, что ожидают окончания 14-дневного карантина группы добровольцев, которым после этого проведут вакцинацию.

«Цель – проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины», – пояснили в Минобороны.

В целом клинические испытания займут около полутора месяцев. За время исследования будет оценена способность вакцины защищать от коронавируса.

В случае одобрения в Минздраве вакцина поступит в гражданский оборот – ранее сообщалось, что этом может произойти в конце лета.

В российские больницы начал поступать новый препарат от коронавируса «Авифавир». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны со ссылкой на разработчика медикамента. Всего до конца месяца в российские регионы будет направлено около 60 тысяч курсов препарата. Распределение производится на основании поступивших с мест заявок.

В списке получателей медикамента уже значатся 35 субъектов страны, в том числе Москва, Татарстан, Ленинградская и Нижегородская области. Подчеркивается, что использовать «Авифавир» будут только в больницах, в свободную продажу он не поступит. Добавим, что клинические испытания медикамента показали более чем 80% эффективность при купировании тяжёлых проявлений коронавируса. Минздрав страны включил препарат в госреестр лекарственных средств и рекомендовал использовать в составе медикаментозного курса при лечении опасной инфекции.