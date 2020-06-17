Индекс промпроизводства Алтайском крае сохранил падение обвалах успехах ряде отраслей

Алтайкрайстат опубликовал данные о промышленном производстве в регионе за январь-май 2020 года. Таким образом, были представлены объемы работы алтайской промышленности с учетом первого полноценного месяца в режиме ограничений из-за пандемии. Общий индекс сохранился на уровне января-апреля – 98,9 %. Однако это значит стабильность во всех отраслях: наблюдался как рост производства, так и очевидные провалы.

Характерным трендом можно назвать сокращение темпов роста в отраслях, которые в прошлый отчетный период показали феноменальный результат. Так, если в январе-апреле текущего года производство известняка выросло сразу в 90,1 раза к тому же периоду прошлого года, то в январе-мае эта цифра выглядит куда более скромно – в 38,2 раза. Из сноски крайстата можно сделать вывод, что этим видом деятельности в регионе занимается одно промпредприятие, поэтому и наблюдается такая динамика. Заметно и сокращение темпов роста в производстве древесных плит. Так статистика прошлого месяца свидетельствовала что в данной отрасли объемы производства выросли в 147,6 раза — вероятно, за счет запуска Павловского древообрабатывающего комбината и того, что ранее такая продукция в крае практически не изготавливалась. А вот в январе-мае 2020 года объемы относительно аналогичного периода прошлого года выросли только в 7,9 раза.

Спад темпов роста в сравнении с прошлым месяцем заметен в производстве кожи, рост которого так порадовал жителей края в апреле. Тогда индекс был равен 257,1 %, а теперь – 227,1 %. Также снизились показатели в обрабатывающем производстве (со 100,5 % до 100,2 %), производстве металлических изделий (с 86 % до 83,6 %), одежды (с 87,9 % до 86,6 %), машин и оборудования (со 108,9 % до 102,7 %), автотранспортных средств (с 90 % до 80,3 %) и мебели (с 96,7 % до 73,5 %). При этом незначительно улучшили свои позиции в мае занятые в добыче полезных ископаемых (со 108,7 до 116,3 %), производители лекарств, которые все же находятся в заметном кризисе (с 78,9 % до 79,7 %) и бумаги (с 95 % до 110 %).

В остальных сферах промпроизводства показатели практически не изменились. В том числе можно отметить, что и по итогам пяти месяцев не может выбраться из минуса производство прочих транспортных средств и оборудования (76,1 %), белья постельного (37,5 %), одежды верхней трикотажной или вязаной (29,6 %), фанеры (66,7 %), ювелирных изделий из золота (33,6 %) и другие сферы. Особенно любопытно, что в январе-мая 2020 года производство полувагонов составило всего 2,3 % к тому же периоду прошлого года, производство вагонов бункерного типа — 53,8 %, вагонов грузовых магистральных широкой колеи — 74,2 %. Отметим, что предприятие «Алтайвагон» в апреле сообщало о планах к осени 2020 года АО «Алтайвагон» сократить 500 рабочих в Рубцовске и более 700 сотрудников в Новоалтайске. Позже от этих планов в компании отказались, так как заказы якобы появились.

Напомним, что, по данным правительства Алтайского края, в целом индекс промышленного производства региона по итогам 2019 года составил 101,2 %. Наблюдатели не ожидают сохранения даже этих значений по итогам текущего экономического кризиса и ограничений из-за коронавируса. Многие бизнесмены уже бьют тревогу в связи с тем, что у них нет понимания, как дальше содержать своих работников и сохранять объемы производства. На прошлой сессии АКЗС такой вопрос уже поднимал депутат Владимир Попов, владеющий комбинатом по производству подсолнечного масла, однако он так и не получил какой-то конкретики от спикера парламента, которому вопрос был адресован.