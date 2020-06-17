Что нас ждет 17 июня: главное за три минуты

По
mavit
-
28

Что нас ждет 17 июня: главное за три минуты

Главные события:

  • Состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть»
  • В Совфеде в рамках «правительственного часа» выступит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев
  • Министр здравоохранения РТ Марат Садыков в прямом эфире сообщества @nashtatarstan в соцсети «ВКонтакте» ответит на вопросы жителей республики
  • В рамках выставки «ВолгаСтройЭкспо» транслироваться видеоконференция на тему: «Тенденции развития строительного сектора в существующих условиях. Проблемы и перспективы»
  • В рамках выставки «ДорТрансЭкспо» пройдет научно-практический семинар «Безопасные и качественные дороги»
  • В Москве на Красной площади пройдет репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы
  • Мосгорсуд приступит к пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Не забудьте поздравить:

  • Фарит Хайрутдинов, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ
  • Рустэм Сабиров, директор «ПСК Казань»

еще больше именинников

Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):

  • Пекинская форма коронавируса может оказаться еще более заразной
  • Минниханов рассказал, каким сферам дадут послабления на следующем этапе снятия ограничений
  • В книжных магазинах появилась Конституция с поправками, голосование по которым еще не состоялось
  • На двух улицах Казани увеличат скоростной режим
  • В Челнах не будут проводить Сабантуй из-за ситуации с коронавирусом
  • В Башкортостане пьяный водитель сбил выпускников, которые шли в школу за аттестатами
  • Вандалы изрезали гамаки на казанском бульваре «Белые цветы»
  • КНДР взорвала межкорейский офис связи, Сеул привел армию в состояние боеготовности