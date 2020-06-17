Что нас ждет 17 июня: главное за три минуты

Главные события:
- Состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть»
- В Совфеде в рамках «правительственного часа» выступит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев
- Министр здравоохранения РТ Марат Садыков в прямом эфире сообщества @nashtatarstan в соцсети «ВКонтакте» ответит на вопросы жителей республики
- В рамках выставки «ВолгаСтройЭкспо» транслироваться видеоконференция на тему: «Тенденции развития строительного сектора в существующих условиях. Проблемы и перспективы»
- В рамках выставки «ДорТрансЭкспо» пройдет научно-практический семинар «Безопасные и качественные дороги»
- В Москве на Красной площади пройдет репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы
- Мосгорсуд приступит к пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву
Не забудьте поздравить:
- Фарит Хайрутдинов, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ
- Рустэм Сабиров, директор «ПСК Казань»
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