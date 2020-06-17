Названы предварительные сроки проведения амнистии в России

В России довольно большое количество заключенных. Их семьи волнует вопрос, будет ли в 2020 году амнистия? К настоящему моменту освобождение заключенных из тюрем приостановлено из-за предотвращения распространения среди населения, в том числе и заключенных, КОВИД-19.

В Администрации президента на эту тему ничего не сообщают, сейчас и без того дел и проблем, решение которых не требует отлагательств, полно. Однако в Совете по правам человека пришли к выводу, что в этом году необходимо провести уголовное амнистирование.

СПЧ призывает правительство к проведению амнистииНе только СПЧ, но и ряд депутатов обратились к Владимиру Владимировичу с просьбой проведения амнистирования. Даже если в этом году пройдет мероприятие по освобождению заключенных, но не раньше завершения эпидемии китайского вируса в стране.

Текущее положение дел не может остаться незамеченным, следовательно, во всех сферах действуют определенные правила. Отразилось это и на амнистии. Многие ждали, что президент о ней объявит к юбилейному Дню Победы. Все пошло не по плану и даже знаменательный День Победы был перенесен сначала на сентябрь, а теперь на конец июня.

СПЧ не оставляют попытки добиться амнистирования, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию на территории Российской Федерации. Представители Совета считают, что как только эпидемия отступит, необходимо сразу же объявить амнистию.

Тем более что освобождение осужденных было запланировано на этот год. Некоторые проекты амнистирования представлены были Советом российскому президенту. Соответствующие законодательные проекты были внесены в Думу. Последняя амнистия состоялась 5 лет тому назад.

В Совете не хотят откладывать освобождение. Эксперты считают, что это событие должно быть приурочено к юбилейному празднованию Победы. Несмотря на то, что члены СПЧ активно напоминают правительству о необходимости освобождения, в Администрации главы государства на это ничего не отвечают.

Будет ли в 2020 году амнистия?Почти половина россиян считает, что амнистию провести необходимо. Граждане не против освобождения уголовников, главное чтобы они не были убийцами и насильниками.

По мнению представителей СПЧ освобождение можно провести в сентябре и приурочить к какой-нибудь знаменательной дате. К тому времени и остановка с КОВИД-19 должна проясниться и не быть такой суровой, как сейчас. Такое решение поддержали правозащитники. Эксперты считают, что к обсуждению этого вопроса следует вернуться как только будет ясна ситуация с коронавирусом.