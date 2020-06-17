«Любовь за деньги, как у проституток»: Фадеев назвал адом работу с артистами

Продюсеру до сих пор тяжело вспоминать, как его использовали его же подопечные.

52-летний продюсер Максим Фадеев после роспуска своего лейбла MALFA восстанавливает моральные силы на Бали. Он не раз говорил, что бывшие подопечные относились к нему слишком корыстно, в то время как он хотел сделать из лейбла одну большую семью. Вот и сейчас продюсер вспоминает последние 5 лет в лейбле как самый настоящий ад.

«Знаете, последние лет 5 я жил в самом настоящем аду! Ещё полгода назад, я думал, что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься «едой» и трамплином для своих «деток», когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой — музыка!» — разоткровенничался с подписчиками в Instagram Максим Фадеев.

Он отметил, что пока ты пишешь для артистов крутые песни, то ты для них «бог», но стоит ошибиться с репертуаром, или песня не зашла, и (не дай бог!) трек у другого исполнителя лучше, то ты становишься главным врагом. Такое потребительское отношение подопечных сильно ранило продюсера.

«Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. Ты для них «еда»! И если перестал давать кровь — становишься не нужным, и к тебе относятся уже как к жертве, за которой не нужно бегать», — говорит продюсер.

Он отметил, что сейчас, без толпы артистов, он счастлив. Фадеев больше не боится просыпаться и по утру видеть множество сообщений с претензиями от подопечных, «нытьем» или плохими новостями от них. Он поделился с поклонниками, что теперь, избавившись от тех, кто его использовал, чувствует себя счастливым. На Бали он занимается музыкой.

Напомним, после череды скандалов с Олегом Майами, Наргиз Закировой и Ольгой Серябкиной Максим Фадеев объявил о роспуске лейбла. В октябре 2019 он сделал заявление, что не хочет делать «масс-маркет», а нацелен на работу с единичными артистами. В мае 2020 он говорил, что его сотрудники часто обманывали его и старались «откусить кусок побольше». Воровали даже кабель. Теперь он не будет заключать с артистами привычные контракты, отдавая предпочтение «человеческому договору».