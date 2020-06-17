Помощник Эрдогана подверг критике решение Twitter

Издание Turkish Minute пишет, что Twitter объявил о приостановлении более 7 тыс. связанных с государством аккаунтов из Турции, назвав их частью правительственного инструмента пропаганды.

«Утверждения компании о том, что эти учётные записи были «поддельными» профилями, предназначенными для поддержки президента, и что они единолично управляются центральной властью, не соответствуют действительности», — заявил Алтун.

По словам помощника Эрдогана, документы, на которые ссылается Twitter в поддержку своего решения, являются нелогичными, предвзятыми и политически мотивированными.

«То, что американская компания стремится узаконить свои решения со ссылкой на отчёт, авторами которого являются отдельные лица, торгующие своими идеологическими взглядами в качестве научных данных, является ничем иным как скандалом исторических масштабов», — добавил он.

Алтун также подверг критике компанию за то, что она использовалась «антитурецкими элементами», такими как запрещённые курдские группировки и религиозное движение Фетхуллаха Гюлена, которое правительство обвиняет в организации попытки государственного переворота, предпринятой в Турции в 2016 году. Надо сказать, что сторонники движения Гюлена категорически отрицают любую причастность к путчу.