Как в России принимали и правили Конституции

Существует исторический казус, что солдаты, поддержавшие декабристов, требовали Конституцию, думая, что речь идет о жене великого князя Константина. Если же говорить серьезно, то Конституция прошла путь от политического ноу-хау и главной мечты революционеров к статусу самого главного документа страны. Рассказываем, как это происходило, сколько вообще было Конституций в нашей стране и как их меняли и правили на протяжении десятилетий.

Конституция России.

culture.ru.

Как в России пытались ввести Конституцию

Впервые абсолютную власть монарха в России попытались ограничить в начале XVII. Полномочия правившего в тот момент царя Василия Шуйского ограничили «Крестоцеловальной записью». Скажем прямо, рамки этот документ установил не слишком жесткие.

Следующей попыткой ограничить власть монарха стали «кондиции», которые ввел князь Михаил Голицын в XVIII веке. С их помощью он попытался ограничить власть императрицы Анны Иоанновны, дочери Петра I. Князю это не удалось: императрица порвала документ и стала самодержицей всероссийской.

Разговоры о Конституции и конституционной монархии шли в период правления всех последующих императриц и императоров. Некоторые из них даже приближались к осуществлению этого замысла. Например, декабристы попытались устроить военный переворот и ввести Конституцию силой, но им это не удалось.

Конституция России.

culture.ru.

Первая Конституция

В 1917 году в России вспыхнула революция. После этого, в 1918 году на заседании 10 июля 1918 года большевики приняли первую Конституцию РСФСР. Она определила основные принципы нового устройства государства.

Государственную власть объявили принадлежащей только трудящейся части населения. Нетрудящиеся классы и группы лишались политических прав. В избирательном праве рабочим предоставили определённые преимущества по сравнению с другими классами, в том числе и с крестьянством, сообщается на сайте президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

А сколько всего было Конституций?

Считая современную — пять. В советский период после первой Конституции РСФСР была принята Конституция 1924 года, которая узаконила и документально закрепила образование Советского Союза как государства. В документе прописали одну из главных целей страны — борьба против мирового капитализма, уточняет historynotes.ru.

Иосиф Сталин на групповых снимках.

CC0

Конституция СССР 1936 года известна как «сталинская» и «Конституция развитого социализма». В отличие от первой Конституции, у всех граждан советского государства впервые появились равные права. Ввели всеобщее равное и прямое избирательное право при тайном голосовании. Прописали право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и при болезни, право на бесплатное образование.

Конституция провозгласила свободу слова, совести, печати, собраний и митингов, неприкосновенность личности и тайна переписки.

Конституция СССР 1977 года действовала с 7 октября 1977 года до распада СССР, став последней Конституцией Советского Союза. Она сохраняла принципы прежних конституций, увеличила срок управления для верховных и местных Советов, из ранее принятой Конституции СССР за гражданами осталось право референдума.

В эту Конституцию вносили изменения, самым значимым из которых стали отмена однопартийности, снятие КПСС с руководящей должности и введение должности президента СССР.

Михаил Горбачев

Юрий Абрамочкин/МАММ/МДФ/russfoto

Как появилась современная Конституция?

8 декабря 1991 года Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председателем Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич заключили Беловежское соглашение об образовании СНГ. Действие последней Конституции СССР было прекращено.

Действующую Конституцию Российской Федерации приняли 12 декабря 1993 года по результатам всенародного голосования.

Сколько раз современную Конституцию меняли?

За всю историю действующей Конституции власти приняли 15 законодательных актов, вносящих поправки в ее текст.

Первым стал указ Бориса Ельцина от 9 января 1996 года о корректировке названий двух республик — Ингушетии и Северной Осетии — Алании. Впоследствии большинство поправок коснулось именно этой статьи в связи с переименованием (объединением) субъектов Федерации и включением в состав РФ Республики Крым и Севастополя.

Конституция.

culture.ru

Последние изменения внесли 27 марта 2019 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ о переименовании Кемеровской области в Кемеровскую область — Кузбасс.

Другим важнейшим изменением Основного закона стало увеличение срока полномочий главы государства с 4 до 6 лет, а депутатов Государственной думы — с 4 до 5 лет. Соответствующие изменения в ст. 81 и 96 приняли 30 декабря 2008 года.

5 февраля 2014 года в Конституцию внесли поправку, связанную с ликвидацией Высшего Арбитражного суда и передачей его полномочий Верховному суду РФ. Кроме того, расширили полномочия главы государства по кадровым решениям в прокуратуре. Он получил возможность назначать заместителей генпрокурора, прокуроров субъектов РФ и др. 21 июля 2014 года президент РФ получил право своим указом напрямую назначать до 10% членов Совета Федерации РФ, сообщает ТАСС.

Анна Карпова

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