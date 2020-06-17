В лечении Заворотнюк наметились изменения

В середине мая руководитель Института молекулярной биологии сообщил президенту России Владимиру Путину, что для борьбы с раком у актрисы Анастасии Заворотнюк могут быть использованы новейшие генетические технологии.Он пояснил, что родные артистки передали ученым клетки ее опухоли, а специалисты подобрали вирусы, которые их могут убить. «Пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию», — отметил Макаров.Возможно, в лечении есть прогресс, который вдохновил дочь Заворотнюк на то, чтобы общаться с поклонниками в соцсетях, заряжать их оптимизмом и делиться новостями. Она очень хочет, «чтобы мы могли радоваться солнцу, лету, встрече с друзьями». «Даже если это делать придется в масках, мы бы все равно с вами это пережили. Лишь бы только планета освободилась от вируса», — улыбнулась дочь Заворотнюк.

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой медики диагностировали глиобластому.Королева живет по соседству с Заворотнюк в загородном поселке Крекшино в Москве. Обе звезды — подруги.«Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — поведала Королева.