Михаил Ефремов изъявил желание отправиться в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист заявлял о желании отправиться на содержание в СИЗО, а не под домашний арест. Как рассказал Пашаев, Ефремов не ест и не находит себе места из-за погибшего в ДТП Сергея Захарова.

«Как жаль, в год 30 тысяч людей погибает от ДТП, 20 тысяч пьяных водителей, по 10-20 человек иногда гибнет в одной аварии, и нет такого резонанса… За рулем могли быть и вы, и я, и ваши родственники, и мои. Никто ведь не понимает до конца причину, по которой Ефремов сел за руль», — сообщил Пашаев.

Адвокат также сообщил, что актер пока не проходил медосмотр и состояние Ефремова ему остается до конца неизвестным.

Московские следователи допросят в среду заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

В первой половине дня двое сотрудников московского управления ФСИН подъедут к дому в Плотниковом переулке, где живет Ефремов, помогут ему собраться и доставят на служебной машине на Новослободскую улицу в здание ГСУ ГУ МВД Москвы. Беседа Ефремова со следователем будет занесена в протокол, который приобщат к материалам дела. В дальнейшем все сказанное артистом станет доказательством по его уголовному делу.