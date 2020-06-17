Пользователи соцсетей раскрыли тайный смысл подарка Норкину от покойной супруги

Телеведущий Андрей Норкин рассказал о последней покупке, которую совершила его супруга Юлия незадолго до смерти. Телеведущий опубликовал в своем Instagram снимок чугунной печи 1955 года выпуска.

«Юльчонок заказывал еще до карантина, наконец приехала!» — подписал фотографию Норкин.

Подписчики увидели в этой покупке тайный смысл. По их мнению, Юлия специально оставила после себя частичку тепла, предчувствуя скорый уход.

«Юльчонок была Умницей и в профессии, и дома. Печь, да еще такая раритетная! Спасибо ей за то, что она была такой творческой, правильной, открытой и честной!» — отмечает dianthus3646.

«С добрым утром, Андрей. Жизнь не завязана бантиком, но все равно — она Подарок!» — пишет o9853629183.

Причина смерти Юлии Норкиной

Незадолго до смерти ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина страдала от бессонницы, а также много печатала. Об этом заявил таролог Александр Кинжинов.

Норкина скончалась в начале июля. Официальная версия гласит, что причиной смерти стал инфаркт, однако слухи об этом до сих пор ходят по Сети. Кинжинов заявил, все догадки про разлад в семье и слухи о неестественных причинах смерти Норкиной — лишь домыслы любителей конспирологии. Он уверен, что Норкина погибла именно от инфаркта.

«Все очень просто и прозаично, от чего не менее трагично — у Юли случился инфаркт, остановилось сердце», категорически заявил таролог.

Он добавил, что незадолго до смерти Норкина мало спала и очень много печатала. Кинжинов выразил семье теле- и радиоведущей свои соболезнования. Таролог надеется, что вскоре ажиотаж вокруг трагедии уляжется и близкие Норкиной смогут пережить ее в тишине.