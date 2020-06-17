Кафе в Москве открываются с ограничениями

С 16 июня текущего года, в столице можно будет воспользоваться услугами кафе, правда пока только тех, которые находятся на улице. Подразумеваются летние веранды, ими то вскоре и воспользуются посетители. Во внутрь помещений люди пока попасть не смогут, однако по прогнозам, и они откроются в самое ближайшее время, когда будут сняты ограничения.

Когда в Москве кафе откроются полностьюВ столице страны, вместе с постепенным снятием карантинных мероприятий, сферы жизнедеятельности возвращаются в свой обычный ритм. Исключением не является и функционирование кафе и ресторанов.

С 16 июня организации предоставляющие услуги питания, откроют летние террасы для своих клиентов. Это сообщение было размещено столичным мэром в личном блоге, там же им ещё было подчёркнуто, что в совсем скором времени начнут функционировать и внутренние залы кафе и ресторанов.

Данное событие должно произойти 23 числа текущего месяца. При этом при обслуживании клиентов, будут учтены все санитарно-эпидемиологические меры.

Стоит вспомнить о том, что вследствие распространения коронавируса, все заведения питания в столице были закрыты. Только с наступлением мая, чиновниками начали вестись разговоры на счёт того, чтобы постепенно открыть заведения общественного питания, и разработать для этого необходимые рекомендации.

В Российском потребительском надзоре, инициатива об открытии кафе 16 числа текущего месяца была воспринята положительно. Вместе с этим был разработан пакет рекомендаций, которому требуется следовать при обслуживании клиентов. В первую очередь это касается функционирования залов.

Персонал должен будет уделить пристальное внимание мероприятиям, связанным с дезинфекцией помещений. Необходимо следовать графику протирания ручек дверей, поверхностей с которыми возможен контакт человека, выключатели, столы, в общем любых объектов, которые могут стать причиной заражения посетителей.

Расстояние между столиками, за которыми будут сидеть пришедшие москвичи не должно превышать полтора метра. Чуть ранее по инициативе Роспотребнадзора предполагалось, что между столиками будут стоять перегородки, но потом от данной идеи отказались.

Сотрудники Роспотребнадзора также рассказали, что накладывать штрафы на кафе и рестораны за несоблюдение норм никто не будет. Однако же владельцам следует помнить о том, что если в их заведении случится вспышка вирусной активности, то оно немедленно будет закрыто на карантин.