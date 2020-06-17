Названы сроки начала клинических испытаний российской вакцины от COVID-19

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Sakchai Lalit/AP
Генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов рассказал о сроках окончания доклинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Так, он отметил, что доклинические испытания должны завершиться до конца лета. Следом за ними, по его словам, начнутся клинические испытания.
Согласно оценкам гендиректора, тестовые испытания на добровольцах должны начаться в начале августа.
Морозов подчеркнул, что при этом не стоит забывать о различных факторах, которые могут повлиять на изменения в сроках испытания вакцины.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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