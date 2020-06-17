«Волинь – лідер по трансплантології в Україні», – ексзаступник міністра охорони здоров’я

На Волині презентували проєкт Національної стратегії створення дієвої системи трансплантології в Україні.

Про це йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації.

Проєкт Національної стратегії презентував доцент кафедри загальної хірургії та трансплантології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України, ексзаступник міністра охорони здоров’я України Михайло Загрійчук.

За словами Михайла Загрійчука, Волинь – лідер по трансплантології в Україні. Саме тому Волинь перший регіон де презентовано цей проєкт.

«Проєкт є початком великої роботи, яку, сподіваюся ми разом зуміємо реалізувати. На рівні держави буде розроблена та прийнята Національна стратегія та 24 області програми розвитку трансплантології, – розповів науковець. – Волинь має усі шанси втримати лідерську позицію і надалі. Адже саме на Волині спостерігається тісна консолідація зусиль та високий рівень співпраці в цьому напрямку. Ще у грудні ми з керівництвом облдержадміністрації в особі голови ОДА Юрія Погуляйка обговорювали механізми розвитку трансплантології на Волині. В нашу роботу свої корективи вніс коронавірус, але щиро сподіваюся, що ця робота продовжиться».

Головна мета Національної стратегії це допомога усім, хто потребує трансплантації органів саме в Україні. Адже на даний час в Україні трансплантології не існує, як такої.

«Наше завдання визначити кількість тих, кому необхідна трансплантація органів та розробити дієву систему донорства. Розробляючи стратегію ми повинні чітко усвідомлювати, що трансплантація – це не одна операція по пересадці органів. Це цілий алгоритм дій від встановлення діагнозу до допомоги хворому протягом життя після трансплантації. Люди, які пережили трансплантацію повинні бути під опікою держави», – розповів Михайло Загрійчук.

У розробці Національної стратегії розвитку трансплантології велику роль відіграє інформаційна робота, яка за підрахунками розробників повинна тривати не менше ніж 3 роки. Загальний термін реалізації програми 5 років. Окрім цього, в рамках реалізації даної стратегії здійснюватиметься моніторинг кадрової інфраструктури та рівень медичного обладнання у кожній обласній та районній лікарні.

Головний лікар Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар підтримує проєкт та готовий розпочати роботу уже. Адже Волинська обласна лікарня забезпечена усім необхідним обладнанням. Існує лише одне але… Це наявність донорів.

З цього приводу Михайло Загрійчук зазначив, що дана Національна стратегія якраз і спрямована на вирішення питання, як хворих пацієнтів так і тих, хто згоден стати донором.

На завершення зустрічі голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко подякував Михайлу Загрійчуку за презентацію такого важливого проєкту саме на Волині: «Ми усі розуміємо, що трансплантація для багатьох людей це єдиний метод порятунку життя. Ми готові розпочинати роботу та розвивати систему трансплантології на Волині».