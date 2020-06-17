В Татарстане завершено расследование гибели людей при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме»

В Татарстан завершено расследование уголовного дела о гибели нескольких человек в результате пожара на «Нижнекамскнефтехиме». Дело в отношении сотрудников главного инженера, начальника цеха, заместителя начальника цеха и аппаратчика газоразделения передано в суд.

Напомним, что ЧП произошло вечером 19 апреля 2019 года на заводе изопрена-мономера во время ремонтных работ на установке БК-3 «Нижнекамскнефтехима». Все 17 пострадавших, которые получили термические ожоги, — работники подрядных организаций, привлеченные к выполнению ремонтных работ, — ООО «Причал» и ООО «СМОК». Позже четверо пострадавших скончались в больницах Казани и Челнов.

Следователями установлено, что подрядчики должны были отремонтировать технологическое оборудование цеха завода изопрен-мономеров. При этом «Нижнекамскнефтехим» должен был сдать объект в ремонт по акту с выполнением мероприятий по обеспечению безопасности работ.

«Однако 16 апреля, еще до окончания подготовительных работ, был составлен акт с участием начальника цеха и главного инженера предприятия о готовности объекта к капитальному ремонту, согласно которому данные работы были якобы закончены. Таким образом, соучастники дали разрешение на проведение ремонтных работ и не приняли надлежащих мер к обеспечению безопасности объекта», — сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Через несколько дней аппаратчик газоразделения в нарушение инструкции отключил сигнализацию средств автоматического газового контроля и анализа для контроля загазованности. При этом не сообщил об этом руководству и своему сменщику, заступившему к работе на следующий день.

Заместитель начальника цеха открыл наряд-допуск на проведение газоопасных работ, поскольку они связаны с разгерметизацией технологического оборудования, при проведении которых возможно выделение взрывопожароопасных и других веществ.

В результате вечером 19 апреля мастер подрядной организации дал команду своей бригаде приступить к выполнению огневых работ. В то же время произошло воспламенение углеводородов на наружной установке цеха, что привело к гибели людей.