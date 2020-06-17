Власти США подали иск к Болтону из-за его мемуаров о работе в Белом доме

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Maxim Shemetov/Reuters

Министерство юстиции США подало судебный иск к экс-помощнику президента по национальной безопасности Джону Болтону из-за готовящейся публикации его книги с мемуарами о работе в Белом доме. Об этом этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее исковое заявление.

Отмечается, что ведомство требует от суда не дать осуществить публикацию этой книги, поскольку в ней содержится секретная информация.

«Это является явным нарушением соглашений, которые он подписал в качестве условия при приеме на работу и получении допуска к сверхсекретной информации», — указано в исковом заявлении.

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