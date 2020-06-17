Мурашко рассказал о мечте Мишустина стать врачом

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения Курганской больницы скорой…

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин мечтал стать врачом. Об этом он заявил в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

«Насколько я знаю, он даже в свое время мечтал стать врачом», — произнес он.

Министр отметил, что Мишустин хорошо знаком с общими вопросами медицины, а также имеет большое число близких друзей и коллег, разбирающихся в данной сфере.

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