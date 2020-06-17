«Успокоиться можно будет в феврале»: Минздрав дал прогноз о полном снятии ограничений

По словам Михаила Мурашко, важным условием является наличие популяционного иммунитета

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко спрогнозировал, когда в стране будут полностью сняты все коронавирусные ограничения. О постепенном улучшении эпидемиологической власти говорят едва ли не ежедневно, и кажется, что карантинным мерам вот вот должен прийти конец. Но, если верить главе Минздрава, россиянам придется с ними жить еще долго. Весьма вероятно, что ограничения не то что не снимут до конца лета, а сохранят и к началу следующего года.

«Я думаю, что успокоиться можно будет с учетом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять (ситуацией — ред.)», — сказал Мурашко в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Министр отметил, что важным условием является наличие иммунитета. Популяционный иммунитет выше 45%, а лучше ближе к 50-60%, гарантирует прерывание цепочки заболевания. Какие именно ограничения придется соблюдать аж до следующего года, Мурашко не уточнил.

Глава Минздрава и ранее был не слишком оптимистичен в оценке ситуации с коронавирусом. На прошлой неделе, когда власти курортных регионов объявляли, что начинают открываться для туристов, министр советовал дважды подумать, прежде чем принимать решение отправляться в путешествие по стране. Мурашко предупредил, что планы на отдых могут рухнуть, так как ситуация с COVID-19 в том или ином курортном регионе может в любой момент поменяться в худшую сторону. К тому же, никто не может гарантировать, что сам потенциальный турист не заразится перед поездкой.

Планы могут рухнуть: в Минздраве предупредили собравшихся на курорты россиян>>

В то же время, в российской столице, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом, стремительно одно за другим снимают ограничения. Сегодня Москва перешла в новую фазу ослаблений. С 16 июня сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки. Также заработали летние веранды кафе. В городе с 9 июня отменен режим самоизоляции, пропускной режим, график прогулок, москвичи всех возрастов получили возможность вновь свободно передвигаться по городу.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что оставшиеся ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.

Когда заходит речь о снятии ограничительных мер, власти уже который месяц повторяют одну и ту же мантру: многое зависит от дисциплинированности населения. И на днях выяснилось, что это самое население зачастую понимает решения властей не так, как надо. Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев предупредил о риске роста новых случаев заражения коронавирусом в России из-за увеличения числа контактов между людьми. По его словам, решение о снятии самоизоляции многие граждане поняли не совсем правильно.

«Если сегодня мы посмотрим на улицы городов, то увидим, как много молодежи, которая собирается группами, общается друг с другом на расстоянии меньшем, чем определено социальной дистанцией, и при этом многие из них не носят маски. Затем они приходят домой, где их ждут пожилые родители, дедушки и бабушки, для которых коронавирусная инфекция представляет наибольшие риски», — заявил Авдеев.

Минздрав: снятие самоизоляции многие россияне поняли неправильно>>