Турция заняла 150-е место среди 163 стран в Глобальном индексе миролюбия

В индексе института за 2019 год рейтинг Турции упал с 149-го до 152-го.

Отметим, что в GPI сравниваются 163 независимых государства в соответствии с уровнем их миролюбия. Это ведущий в мире показатель глобального миролюбия. В докладе представлен анализ тенденций в мире, его экономической ценности и путей развития мирных сообществ.

Согласно недавно опубликованному отчёту, Турция остаётся наименее мирной страной в Европе.

«Турция — единственная европейская страна, которая входит в число 25 наименее мирных стран», — говорится в отчёте.

В соответствие с ним, в Турции за год число заключённых в тюрьмах увеличилось на 8,3%, с 318 тыс. человек до 344.

Вместе с тем Исландия остаётся самой мирной страной в мире, занимая эту позицию с 2008 года. На вершине рейтинга также находятся Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания. Россия заняла в этом рейтинге 154-е место.

Добавим, что второй год подряд Афганистан является наименее мирной страной в мире, за ним следуют Сирия, Ирак, Южный Судан и Йемен.